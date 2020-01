Schoonmaak bij FC Dordrecht: viertal spelers vertrokken

De bezem is door de selectie van FC Dordrecht gegaan. De Dordtenaren hebben afscheid genomen van Feyenoord-huurlingen Ramón ten Hove, Jordie van Leeuwen en Noah Lewis. Ook het contract met Anass Achahbar is per direct ontbonden.

De Feyenoord-spelers kwamen afgelopen zomer op huurbasis naar de Krommedijk, maar konden geen indruk maken.

Achahbar werd in september transfervrij binnen gehaald. "Voor beide partijen was het beter als we uit elkaar gingen", licht Harry van den Ham, technisch directeur van FC Dordrecht, toe.

"Met zijn kwaliteiten hoort Achahbar in de eredivisie te voetballen, maar alleen kwaliteit is niet genoeg. Dat is duidelijk."

Samenwerking Feyenoord

Ook ging Van den Ham in op de samenwerking van FC Dordrecht met Feyenoord. "De samenwerking was niet wat het zou moeten worden", zegt Van den Ham.

"Vervolgens heb ik begrepen dat Hans de Zeeuw nog contact met Feyenoord heeft. Het is niet helemaal van de baan, maar vooralsnog is de situatie dat FC Dordrecht weinig met Feyenoord doet."

Van den Ham is momenteel dus niet betrokken bij eventuele gesprekken met Feyenoord. "Omdat het geen samenwerking is, hoef ik niet met Feyenoord te praten."

Transfermarkt

Tijdens de eerste training van het jaar begroette FC Dordrecht een nieuwe doelman. Mike Havekotte maakt als huurling van ADO Den Haag het seizoen aan de Krommedijk af.

Verder is ook Denzel Budde een week op proef bij FC Dordrecht. De rechtsback zit sinds afgelopen zomer zonder club. Budde was voor het laatst actief bij Jong NEC.