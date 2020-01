Vuurwerk door brievenbus bij Vlaardinger: 'Ik had z'n nek omgedraaid'

Bram Bouwman zat rustig televisie te kijken Nieuwjaarsavond toen er rond half tien ineens een enorme knal uit zijn gang kwam. "Ik zag vuur en rook beneden in de gang en dan is het maken dat je wegkomt. Je zag geen hand voor ogen en dan is de enige weg hier in huis naar boven, naar het balkon, zo hoog mogelijk."

Bouwman (43) schrok zich dood en raakte ook enigszins in paniek. "Ik heb mijn zoontje van acht uit bed gehaald en ben samen het balkon op gegaan en 112 gebeld." De hulpdiensten waren binnen tien minuten ter plaatse.

"Mijn zoon was helemaal in paniek, helemaal in de stress, die lag net lekker te slapen", vertelt de nog zichtbaar aangedane Bram. "Die heeft vannacht geen oog meer dicht gedaan en is nu maar even naar opa en oma. Ik hoop dat ie vannacht weer hier durft te slapen."

Nek omgedraaid

De schade in de gang is door snel handelen van de brandweer en politie beperkt gebleven. Schroeiplekken, geblakerde trapdelen en deels verbrande poststukken zijn stille getuigen. "Het had heel anders kunnen aflopen. Ik was en ben nog steeds heel erg boos", zegt Bram. "Had ik gisteravond geweten wie het gedaan had had ik z'n nek omgedraaid." Een half etmaal later is de bewoner nog altijd laaiend. "Dat gaat voorlopig ook nog niet weg bij mij."

Pot verf

Voor Vlaardinger is het incident geen reden om meteen al het consumentenvuurwerk te verbieden. "Doe er normaal mee, dan is er niks aan de hand. Als je het bij mensen door de brievenbus gaat lopen douwen zeg ik ook: kap er maar mee."

De politie onderzoekt het incident in Vlaardingen, maar heeft nog geen verdachten aangehouden. Bram houdt de moed erin. "Een pot verf kopen en een beetje opknappen. Het jaar is lekker begonnen zo", lacht hij als een boer met kiespijn.