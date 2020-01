Vaker overtredingen bij vuurwerkverkooppunten Zuid-Holland-Zuid

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft in 2019 dertien overtredingen gesignaleerd bij vuurwerkverkooppunten. Dat is meer dan een jaar eerder. Toen was het aantal overtredingen nog op een hand te tellen.

De omgevingsdienst controleerde in de aanloop naar Oud en Nieuw 26 verkooppunten van vuurwerk. De inspecteurs doen dat meerdere keren per verkooppunt. Ze letten er onder meer op of gangpaden breed genoeg zijn, of het vuurwerk binnen het bereik van de sprinklers staat en of het vuurwerk veilig is opgeborgen in een bunker als het verkooppunt dicht is.

De laatste overtreding kwam het vaakst voor dit jaar. Ook hadden sommige winkels geen gangpaden van het minimaal aantal 75 centimeter. "Als verkooppunten de regels overtreden krijgen ze een waarschuwing", zegt Loeki den Besten van de Dienst. "Als ze het volgend jaar nog niet op orde hebben, moeten ze een dwangsom betalen."

In oktober is de Omgevingsdienst begonnen met het controleren van de bunkers. Volgens de dienst vonden de meeste overtredingen plaats bij nieuwe verkooppunten.