Overstroming door spontane leidingbreuk in Vlaardingen

Aan de Westlandseweg richting de Marathonweg in Vlaardingen is donderdagmiddag een overstroming ontstaan door een spontane leidingbreuk.

Op foto's is te zien dat de straat over de hele breedte bedekt is door een laag water. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de overstroming een gevolg van een waterlekkage. Zij hebben daarom Evides gevraagd ter plaatse te komen.

Evides laat weten dat voor zover dat bij hen bekend is, niemand zonder water zit. Zij starten vrijdagochtend zo snel mogelijk met de reparatie van de leiding.

Verschillende bedrijven aan de Westlandseweg zijn niet meer bereikbaar door het water. Hierdoor kunnen sommige mensen hun auto na een proefrit niet terugrijden naar de dealer.

De brandweer laat weten dat de hun kazerne en de ambulancecentrale aan de Hoogstad, die grenst aan de Westlandseweg, nog wel bereikbaar zijn.