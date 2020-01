Rotterdammer verdacht van moord op vrouw in auto Nieuwe Maas

De 38-jarige man die werd aangehouden na de vondst van een vrouw in de Nieuwe Maas in Rotterdam, blijft voorlopig vastzitten. De man wordt verdacht van moord dan wel doodslag, heeft justitie donderdag bekendgemaakt.

De Rotterdammer moest donderdag voor de raadkamer verschijnen. Die heeft bepaald dat zijn hechtenis met 90 dagen wordt verlengd.

De man werd in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 december met een steekwond gevonden. Hij had een nat pak en verklaarde dat hij met zijn auto de Nieuwe Maas in was gereden.

In het ziekenhuis werd de man aangehouden, omdat hij tegenstrijdige verklaringen had afgelegd. Pas uren later gaf hij toe dat er ook nog een vrouw bij hem in de auto had gezeten op het moment dat die in het water belandde.

De auto werd na een urenlange zoektocht uit de Nieuwe Maas geborgen. Op de bijrijdersstoel werd het lichaam van de vrouw aangetroffen. Het gaat om een 38-jarige Rotterdamse.

Justitie kan nog niet zeggen wat de relatie is tussen verdachte en slachtoffer. Het onderzoek is nog in volle gang.