Onderzoek naar bombrieven in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht

Onderzoek na de vondst van een verdacht pakketje bij een autobedrijf in de Alouettestraat in Rotterdam. Foto: MediaTV

In de afgelopen week zijn op zeker 2 adressen in Rotterdam bombrieven aangetroffen. Mogelijk is ook een derde bedrijf getroffen. De bombrieven hebben geen schade aangericht, maar dat had heel anders af kunnen lopen, meldt de politie.

De brieven werden afgeleverd bij een tankstation en een autobedrijf in Rotterdam, meldt de politie Amsterdam die het onderzoek naar de bombrieven doet.

Ook bij een hotel en tankstation in Amsterdam en een makelaarskantoor in Utrecht zijn namelijk bombrieven binnen gekomen. "De explosieven zijn niet afgegaan, maar hadden zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken", schrijft de politie.

De onderzoekers gaan uit van één afzender. "Op de brieven staat als afzender het CIB vermeld, gevestigd aan de Wilhelminakade in Rotterdam." Op het hoofdkantoor van deze zelfde CIB of Centraal Invorderings Bureau is donderdagochtend ook een verdachte brief gevonden. Die wordt nu onderzocht.

Het CIB wordt verder niet verdacht van betrokkenheid bij het verzenden van de bombrieven.

Mercedes Dealer

Donderdagmiddag liet de politie Eenheid Rotterdam over een verdacht pakketje bij een Mercedes dealer in de Alouettestraat in Rotterdam nog weten dat het niet "niet veel voorstelde". De eigenaar van het bedrijf vertrouwde het pakketje niet een heeft de politie gebeld. "Daarom zijn we gaan kijken."