Zesdaagse TV aflevering 1: wedstrijdleider Peter Schep & Ron en Maikel Zijlaard

De eerste uitzending van Zesdaagse TV staat in het teken van het begin van de 38e Wooning Zesdaagse. Wedstrijdleider Peter Schep is er klaar voor.

Hij is vooral blij met de deelname van het koppel Terpstra en Iljo Keisse. "Ik heb zelf vaak met en tegen Keisse gereden. Hij blijft de mooiste baanrenner die er is, of je nou naar de kwaliteit of naar de stijl kijkt. Waar de toeschouwers ook voor komen: hij heeft het allemaal. Dat vind ik heel mooi om te zien."

Voor Maikel Zijlaard wordt het een speciale Zesdaagse. Hij rijdt, met zijn eigen vader Ron als gangmaker, achter de derny aan. Maikel: "Hij zit twee dagen van te voren al: je mag niks zeggen, ik heb mijn zenuwen niet onder controle. Ik mag dus niks zeggen en hij gaat in zijn hoofd scenario's bedenken. In de koers moeten daarna de benen spreken en zijn gaspedaal!"

Bekijk hierboven heel de uitzending van Zesdaagse TV.