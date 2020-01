Nieuwe systeem afvalcontainers in Barendrecht direct in storing

Het afval in Barendrecht hoopt zich op naast de afgesloten vuilcontainers

Barendrecht heeft voorlopig alle afvalcontainers ontgrendeld. De klep van veel ondergrondse containers ging niet meer open door een storing in de nieuwe software. In het nieuwe jaar is de gemeente overgegaan op een digitaal systeem met aparte 'afvalpassen', maar dat blijkt nu niet te werken.