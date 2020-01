Goede voornemens zorgen voor drukte in de sportschool in Ridderkerk

Goede voornemens, wie heeft ze niet zo vlak na de jaarwisseling? Sportschool O2 Fitness in Ridderkerk ziet in deze periode dan ook een toename van het aantal sporters.

Personal trainer Joost Versluis: "Zeventig procent van de mensen komt binnen met de beste voornemens, maar daar blijven er maar tientallen van over."

Hoewel het volhouden van goede voornemens voor veel mensen dus lastig is, stelt Versluis dat beginnen wel belangrijk is. "Zeker weten."

Mandy Henriquez, is clubmanager bij O2 Fitness. "We krijgen hier vooral 55-plussers over de vloer." Voor hen is het heel belangrijk om aan krachttraining te doen. "Naarmate je ouder wordt, worden je botten iets brozer. Met krachttraining maak je ze sterker, dus dan breek je niet zo snel je heup bijvoorbeeld."