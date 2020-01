CIB-directeur: Wees alert op brieven met CIB-logo

"Dat was flink schrikken inderdaad", zegt CIB-directeur Niels De Peuter. "Ik kan in belang van het onderzoek er niet al te veel over zeggen, behalve dat de politie er alles aan doet om te achterhalen wie hier achter zit."

Gedrukt logo en geen sticker

De politie Amsterdam benadrukt dat het CIB zelf niets te maken heeft met de bombrieven, maar dat hun logo en naam zijn gebruikt. Het bureau laat weten goed op te letten bij het ontvangen van pakketjes met hun naam erop. De Peuter: "Wij versturen alleen brieven en nooit iets waardoor de envelop verdikt is. Daarnaast staat op onze envelop een gedrukt logo en geen sticker, zoals op de bewuste pakketjes."

Extra veiligheidsmaatregelen

Het CIB, gevestigd in het gebouw De Rotterdam, heeft extra veiligheidsmaatregelen genomen, zegt De Peuter. "Ook daar kan ik niet over in detail treden, maar we doen er alles aan om de veiligheid van onze medewerkers, ons kantoor en het gebouw te waarborgen." De Peuter wil niet vertellen hoe ontdekt werd dat er explosieven in het pakje zaten. Volgens de politie raakte niemand gewond.

De Peuter heeft geen idee waarom juist de naam van zijn bedrijf is gebruikt. Ook dat maakt onderdeel uit van het onderzoek, zegt hij. Volgens betrokkenen zou het pakketje dat het CIB ontving een 'retourzending' betreffen, teruggestuurd naar de afzender. De Peuter wil dat niet bevestigen.

Onderzoek naar bombrieven

De afgelopen week zijn op zeker twee adressen in Rotterdam bombrieven aangetroffen. De brieven werden afgeleverd bij een tankstation en een autobedrijf in Rotterdam, meldt de politie Amsterdam die het onderzoek naar de bombrieven doet.

Ook bij een hotel en tankstation in Amsterdam en een makelaarskantoor in Utrecht zijn bombrieven binnengekomen. "De explosieven zijn niet afgegaan, maar hadden zwaar lichamelijk letsel kunnen veroorzaken", schrijft de politie.

Welke bedrijven precies doelwit zijn van de bombrieven wil de politie Amsterdam uit privacyoverwegingen niet zeggen. Donderdagmiddag liet de politie Eenheid Rotterdam nog een verdacht pakketje onderzoeken bij een Mercedes dealer in de Autolettestraat in Rotterdam. Directeur Jan Bas Veltman vertelde tegen de NOS dat een telefoniste de brief rond het middaguur opende en dat ze "iets dat op een batterijtje leek" zag.