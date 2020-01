Wooning Zesdaagse dag één: Terpstra en Keisse grijpen de macht

Niki Terpstra en Iljo Keisse in de gele trui na de eerste dag van de Zesdaagse

Terpstra en Keisse, de favorieten voor de eindzege, gaven op de eerste dag meteen een signaal af in de tweede koppelkoers. Na twintig minuten gingen zij in de aanval en achterhaalden zij het peloton na een aantal minuten al. Dat leverde een ronde voorsprong op, die niet meer in gevaar kwam.

Voor de tweede plaats werd nog wel gesprint. Yoeri Havik en Wim Stroetinga gingen de strijd aan met Roger Kluge en Theo Reinhardt. Het eerste koppel won, Kluge en Reinhardt completeerden het podium.

In het algemeen klassement staan Havik en Stroetinga tweede op één ronde en 70 punten. De Buyst en Van der Sande staan derde met 58 punten en eveneens een ronde.