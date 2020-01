Brand in historisch centrum Middelharnis

In het centrum van Middelharnis heeft vrijdagochtend vroeg brand gewoed in een historisch pand. De brand ontstond kort na 03:00 uur aan de Voorstraat.

"Beveiligingsmedewerkers zagen vonken uit het pand komen", zei brandweerwoordvoerder Rene van der Linden kort na 06:00 uur op Radio Rijnmond.

Vijftien mensen werden uit voorzorg uit hun woningen gehaald en ondergebracht in een vlakbij gelegen bed and breakfast.

"De brand heeft gewoed aan de achterzijde van de woningen en is doorgeslagen naar een schuur. Omdat het zo dicht aan elkaar gebouwd is hebben we grootschalig opgeschaald met vijf voertuigen. We denken dat de bewoners op korte termijn terug kunnen keren."

Een drone werd door de brandweer ingezet om andere brandhaarden uit te sluiten. Rond 06:30 uur was de brand onder controle en begon het nablussen. Niemand raakte gewond.