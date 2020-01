Het weer vandaag: met 10 graden zeer zacht

Vandaag is het bewolkt en regenachtig. In de tweede helft van de middag wordt het droog met een opklaring.

Met een middagtemperatuur van 10 graden is het zacht, later in de middag doet het kwik een stapje terug. De matige en aan zee (vrij) krachtige zuidwestenwind ruimt vanmiddag naar het noordwesten, kracht 4 tot 6.



Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 4. Aan zee waait een vrij krachtige westenwind, kracht 5.

Morgen is er veel bewolking met soms wat zon en blijft het droog. In de middag wordt het 8 graden en staat er een matige en aan zee vrij krachtige westenwind, kracht 4 of 5.

Zondag en maandag is het droog, daarna krijgen we te maken met wisselvallig weer. Zondag en maandag laat de zon zich af en toe zien en wordt het 's middags een graad of 7. Vanaf dinsdag valt er af en toe regen of een bui en staat er meer wind. De temperatuur loopt op naar 11 graden.