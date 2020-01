Rotterdam telt zevenduizend inwoners meer

Landelijk gezien was de bevolkingsgroei sterker in 2019 dan in de afgelopen drie jaar. Er kwamen in het hele land ongeveer 137-duizend mensen bij, daarmee nam de bevolking toe tot ruim 17,4 miljoen inwoners. De groei komt vooral door immigratie.

Bijna de helft van de immigranten kwam uit Europa, van wie 85 procent uit EU-landen. 18 procent kwam uit Azië.