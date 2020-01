Brandweer: bewoner Middelharnis had geen rookmelder

Buren over de brand in Middelharnis

De bewoner van het historische pand in het centrum van Middelharnis waar vrijdagochtend vroeg brand uitbrak, had geen rookmelders in huis hangen. Dat meldt de brandweer.

"Jammer", zegt René van der Linden van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond daarover. "Dan was hij misschien nog eerder gealarmeerd. Nu was hij afhankelijk van iemand die het gelukkig heeft ontdekt."

Volgens Van der Linden is het juist in historische panden met veel houtwerk belangrijk om rookmelders op te hangen.

Een oplettende beveiligingsmedewerker zag kort na 03:00 uur vonken uit het huis komen en waarschuwde de brandweer. Die ging met veel mensen en materieel naar de Voorstraat en voorkwam dat de brand oversloeg naar andere woningen.

De buren reageerden geschrokken en zeiden tegen Radio Rijnmond: "Ik woon naast de woning waar brand was en het dreigde ook naar ons over te slaan. Er was vreselijk veel rook, we hielden ons hart vast", zegt Ria van der Velden.

"De katten zijn door de brandweer bij de overburen neergezet gelukkig. Iedereen was op tijd buiten, maar wel met trillende benen."

Vijftien bewoners moesten uit voorzorg hun huizen uit. Ze werden opgevangen in een nabijgelegen bed en breakfast. Niemand raakte gewond.