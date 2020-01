VVD: scherp vuurwerkverbod op wijkniveau in Rotterdam aan

VVD: vuurwerkverbod op wijkniveau in Rotterdam

De Rotterdamse VVD wil dat vuurwerkvrije zones nog beter worden ingezet op plekken in de stad waar mensen zich met vuurwerk misdragen. Daarmee moet het aantal incidenten met vuurwerk worden tegengegaan.

Sinds deze jaarwisseling wijst de stad gebieden aan waar vuurwerk mag worden afgestoken, daarbuiten mag het niet. Die vuurwerkzones moet de stad meer inzetten om overlast tegen te gaan, vindt fractievoorzitter Vincent Karremans.

"Ik denk dat we die mogelijkheid om verboden op wijkniveau aan te wijzen veel beter moeten gebruiken", aldus Karremans vrijdag op Radio Rijnmond.

"Aan de ene kant moeten we ervoor zorgen dat ouders met kinderen om middernacht naar buiten kunnen gaan om vuurwerk af te steken. Dat moet gewoon kunnen in wijken waar het goed gaat."

Lappendeken

Volgens Karremans is het nu een lappendeken en moet de stad grotere en vooral duidelijke gebieden aanwijzen waar een verbod geldt. De Rotterdamse VVD is geen voorstander voor een algemeen vuurwerkverbod.

Karremans: "Uiteraard ken ik ook de oproepen van onze burgemeester, brandweer en politie. Zelfs mijn vriendin, die op de spoedeisende hulp werkt, is voor een verbod. Maar wij vinden dat de goeden niet onder die paar procent kwaden moeten lijden. We hopen met het aanscherpen van de zones een stap te zetten. Daarna kunnen we weer evalueren."