Pony Blacky raakt in paniek van vuurwerk en overlijdt

Op de kinderboerderij in Hoek van Holland is een pony na het afsteken van vuurwerk om het leven gekomen. Het dier raakte zo in de stress dat hij in paniek tegen de hekken aanrende.

"De kinderboerderij ligt in een vuurwerkvrije zone. Helaas was dit niet bij iedereen bekend. Met name de paarden en pony's hebben hier heel veel last van gehad en Blacky in het bijzonder", aldus de kinderboerderij donderdag op Facebook.

"Op Oudejaarsavond is Blacky zwaargewond geraakt toen hij in paniek raakte van afgestoken vuurwerk. Tijdens het op en neer rennen in de wei is hij op de speelton van de geiten geklommen en gevallen. Hierdoor is hij vast komen te zitten."

De brandweer wist de pony te bevrijden. Daarna heeft de dierenarts Blacky zo goed als mogelijk was verzorgd. "Vandaag hebben wij Blacky moeten laten inslapen", schrijft de kinderboerderij.