Dj Creeps (15) uit Barendrecht inspiratie voor Laidback Luke, Tiësto en David Guetta

Hij heeft de topsportstatus, vliegt de wereld over voor optredens, doet tussendoor gewoon nog even havo 4 en collega-dj Laidback Luke kopieerde zijn trucje: de 15-jarige Stefan Speelmeijer, oftewel Creeps, uit Barendrecht gaat als een trein.

Voor de serie Rijnmond Inspireert gaat presentator Peter van Drunen op zoek naar inspirerende regiogenoten. Als je al zo jong zo succesvol bent, ben je zeker een inspiratie. Het begon allemaal zo'n acht jaar geleden, toen hij voor zijn verjaardag zijn eerste set kreeg.

"Dat vond ik heel leuk. Ik heb toen ook voor het eerst op een schoolfeestje gedraaid. De dj daar zei: 'Je bent echt goed.' Toen ben ik optredens gaan zoeken en mocht ik een schoenenwinkel openen."

Internationaal succes

En dat is nog maar het begin. Vorig jaar had Stefan zijn eerste internationale optreden in Sitges, bij Barcelona. Deze maand mag hij weer; tijdens Dutchweek in Zell am See in Oostenrijk.

Vader en manager Ed, die met hem mee is naar de radiostudio van Rijnmond is natuurlijk apetrots. "Hij doet ons nog steeds versteld staan", zegt hij glunderend. "Wij weten niks van dj-en, maar hij heeft contact met de grootste namen. Die geven hem complimenten."

Nadat Creeps een mash-up maakte van een track van Laidback Luke, zette de succesvolle dj zijn waardering op Instagram. Die post werd geliked door Tiësto en David Guetta. "Dat was heel bizar", herinnert Stefan zich. "Ik was zo verbaasd. Dat je erkenning krijgt van zulke grote namen is niet normaal."

Het plotselinge succes had ook een minder leuke kant. "Mijn Instagram werd toen verwijderd", zegt Creeps. "Ik had die dag zevenhonderd volgens erbij en ik denk in die week bijna tweeduizend of zo. Instagram dacht toen 'hier klopt iets niet'."

'Ambachtelijk'

Stefan noemt zichzelf een ambachtelijke dj. "Ik vind het leuk om echt de skills te beheersen, te scratchen en zelf trucjes te bedenken en niet alleen maar plaatjes te draaien. En ik vind het belangrijk om op feestjes te kijken naar het publiek en mijn set daar op af te stemmen."

Op de vraag wat zijn grote droom is, reageert hij bescheiden. "Verder gaan met muziek en er hopelijk mijn baan van maken. Het gaat me niet om het geld, maar het is gewoon mijn ding. En dan ooit eens op Tomorrowland draaien of Ultra Miami. Dat zou tof zijn."

Meer verhalen uit Rijnmond Inspireert-reeks vind je hieronder.