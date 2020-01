3-jarig meisje loopt brandwonden op door vuurwerk

In het Brandwondencentrum Rotterdam zijn in de dagen rond de jaarwisseling zeven mensen behandeld met brandwonden door vuurwerk. Dat zegt verpleegkundige André van Es de website brandwondenzorg.nl.

Twee slachtoffers waren er zo slecht aan toe dat ze zorg nodig hadden op de intensive care van het brandwondencentrum.

"Ons jongste slachtoffer was een meisje van drie jaar. Zij werd op Oudejaarsavond bij ons binnengebracht en had letsel opgelopen door een grondbloem in haar capuchon. Ook kindervuurwerk blijft gevaarlijk!"



Naast het brandwondencentrum in Rotterdam, zijn er ook nog centra in Beverwijk en Groningen. In totaal zijn er vanaf het begin van de kerstvakantie tot 2 januari 42 mensen behandeld, ongeveer evenveel als vorig jaar rond de jaarwisseling.