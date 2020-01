Politie tegen misdragende vader: onbegrijpelijk om je zoontje zo mee te nemen

"Sommige mensen zijn behoorlijk hardleers", schrijft de politie in Rotterdam-Delfshaven op Instagram. "We zagen een auto rijden waarvan de bestuurder ons bekend voor komt. Hij heeft namelijk geen rijbewijs en is daar al een keer of wat voor gepakt."

Dit keer blijkt het helemaal foute boel, want het 10-jarige zoontje van de man zit bij hem in de wagen. "Het is onbegrijpelijk om je zoon in deze situatie mee te nemen."

Bij controle van de auto blijkt er veel meer mis. De auto is niet verzekerd, de APK is verlopen, er zijn twee gladde banden en de koplamp is kapot. En als klap op de vuurpijl blijkt uit een speekseltest ook nog eens dat de man 'nagenoeg alle drugs' heeft gebruikt.

De bestuurder heeft meerdere bekeuringen gekregen en is zijn auto kwijt. Ook is de situatie door de politie gemeld bij hulpverleningsinstantie Veilig Thuis.