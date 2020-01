Man overvalt bruidswinkel in centrum Rotterdam

De 33-jarige overvaller zonder vaste woon- of verblijfplaats liep begin van de middag de winkel aan de Mauritsweg binnen. Hij bedreigde het personeel, maar of hij echt een wapen had is volgens de politie niet zeker.

Er waren klanten in de winkel tijdens de overval. Het is onduidelijk of de man iets uit de bruidswinkel heeft buitgemaakt.