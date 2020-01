Joosten en Pinto voelen zich goed bij Sparta

"Ik heb een goed gevoel bij deze club en trainer", zegt Joosten, die op huurbasis overkwam van FC Utrecht. Dit seizoen kon hij rekenen op weinig speelminuten in de Domstad.

Joosten kan op meerdere posities spelen, maar linksbuiten heeft zijn voorkeur. Bij FC Utrecht heeft hij een aflopend contract. Een langer verblijf bij Sparta sluit Joosten daarom niet uit. "Als het allemaal bevalt, dan is dat zeker een optie. Maar het hangt er ook vanaf of FC Utrecht de optie in mijn contract gaat lichten."

Pinto: 'Sparta een stap vooruit'

Met de komst van Pinto is de positie van linksback bij Sparta eindelijk dubbel bezet. De Portugese Luxemburger moet de concurrentiestrijd aangaan met Lassana Faye. Pinto hoefde niet lang na te denken toen de Rotterdamse club hem benaderde bij Fortuna Sittard.

"Je kunt zien waarom Sparta in Nederland een grote club is. Het is een club met veel traditie en historie", zegt Pinto, die bij Fortuna Sittard een aflopend contract had. "Sparta is voor mij een stap vooruit."

Toevallig raakte Pinto in september geblesseerd tegen Sparta: zijn laatste officiële wedstrijd voor Fortuna Sittard (0-0). "Maar ik ben weer fit", verzekert Pinto.

Kijk hierboven naar de interviews van verslaggever Sjoerd de Vos met Sparta-nieuwelingen Patrick Joosten en Mica Pinto.