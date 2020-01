Jeffry Fortes wil snel naar Sparta: 'Ik hoop dat ze mij dit gunnen'

Excelsior wil Fortes vooralsnog niet laten gaan omdat hij een belangrijke speler is voor de Rotterdamse club in de strijd om promotie naar de eredivisie. Als Fortes tussentijds vertrekt, dus deze winter, dan wil algemeen directeur Ferry de Haan bovendien een transfersom voor het nog tot de zomer van 2020 lopende contract van de 30-jarige voetballer. "Ik heb er een positief gevoel over", zegt Fortes. "Ik heb gezegd wat mijn wens is, nu moeten de clubs eruit komen."

Langer op de radar

Fortes wilde al eerder vertrekken bij Excelsior. Afgelopen zomer lukte dat echter niet. Sparta, de club waar Fortes een deel van de jeugdopleiding doorliep, had hem ook al langer op de radar. "Ze bleven aangeven dat ze mij graag wilden. Niet alleen Henk van Stee (technisch manager, red.), maar ook de technische staf. Ik wil een stap maken, op het hoogste niveau blijven presteren. De spelersgroep van Excelsior weet hoe ik er in sta. Ze gunnen het mij. Ik ben 30, ook niet meer de jongste. De spelers vragen zich wel af wat er gaat gebeuren."

Buitenland

Bij Sparta heeft Fortes een verbintenis getekend voor een jaar. "Dat is kort. Maar ik heb bepaalde ambities, om een vervolgstap te maken. Mijn leeftijd speelt ook een rol. Je kijkt naar veel meer", doelt Fortes op een financieel lucratieve buitenlandse stap in de komende jaren. "Ik werk ook keihard voor bijvoorbeeld mijn moeder. Ik weet waar ik vandaan kom, wat mijn familie heeft moeten doen. Ik kan veel pijn verzachten."