Zo zien de verstuurde bombrieven 'van het CIB' eruit

Op de bombrieven staat als afzender het CIB vermeld, gevestigd aan de Wilhelminakade in Rotterdam.

Donderdag kwam een bombrief bij het CIB in Rotterdam terecht. Die was bestemd voor een bedrijf in Maastricht, maar werd via een sorteercentrum 'terugbezorgd' aan de Wilhelminakade in Rotterdam, omdat de brief daar volgens de vervalste afzendergegevens vandaan zou gekomen zijn. De brief is niet ontploft, maar had wel brandschade.

"Krijgt u een brief met een verdikking erin, waarbij naam, adres en logo van het CIB niet op de enveloppe zelf zijn gedrukt, maar op stickers? Open de brief niet en bel meteen 112", waarschuwt de politie.

De foto boven dit bericht is een voorbeeld van een vervalst poststuk met een bom erin.

Het CIB heeft niets met het versturen van de bombrieven te maken, benadrukt de politie. Officiële post van het CIB heeft een watermerk op de enveloppe.

Hieronder een foto van echte post van het CIB: