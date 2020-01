Ache naar Eintracht Frankfurt, nog halfjaar Spartaan

Ragnar Ache heeft ook zijn transfer te pakken. De 21-jarige aanvaller van Sparta vertrekt na dit seizoen op Het Kasteel. Ache gaat in de zomer naar Eintracht Frankfurt in Duitsland, waar hij een contract voor vijf jaar tekent.

Ache maakt het seizoen wel bij Sparta af. De Rotterdammers incasseren een bedrag van rond twee miljoen euro.

Momenteel is hij een vaste waarde in de aanval van Sparta. In zeventien eredivisieduels was Ache vijfmaal trefzeker.

De grote doorbraak beleefde Ache onder leiding van Alex Pastoor in het seizoen 2017/2018. Onder Dick Advocaat kwam hij weinig aan spelen toe. Vorig seizoen begon Ache met een langdurige blessure, maar hij knokte zich weer terug in de eerste selectie van Sparta.

'Luxeprobleem'

Sparta-trainer Henk Fraser is blij dat hij tot het einde van dit seizoen over Ache kan beschikken. Met het vertrek van Halil Dervisoglu naar Brentford heeft hij in de aanval een optie minder.

"Ik denk dat concurrentie belangrijk binnen een groep is. Je ziet spelers toch anders trainen wanneer anderen op jouw plek azen", zegt Fraser. Hij noemt het blijven van Ache bij Sparta een luxeprobleem.