Medium Tresi Barros voorspelt: 'Geen nieuw Feyenoord-stadion en meer armoede'

Tresi Barros uit Rotterdam is medium en staat in direct contact met het hiernamaals. Daar huist haar gids en vriend Meester Isaak. Tresi is helderziend, kan communiceren met overledenen en helpt mensen in nood met raad en daad. Speciaal voor Rijnmond werpt ze een blik op het jaar dat voor ons ligt.

Barros (48) trekt regelmatig volle zalen en geeft honderden consulten per jaar. De vragen de ze dan krijgt? Baros: "Vooral over de liefde. Over liefde voor een partner. Of voor kinderen of ouders. De liefde houdt mensen het meest bezig. En daarna financiën".

Meester Isaak leefde tot 1230 op aarde als medicijnman. De indiaan besloot toen niet meer ter aarde te komen in een nieuw lichaam. "Hij is een zeer wijs en goed man."

Zo gaf Meester Isaak Tresi het idee om een voedselbank te starten. Die is er sinds een paar jaar: Isaak en de Schittering, op Rotterdam-Zuid. Ook geeft het medium lezingen, schrijft ze boeken en heeft ze een speciale Facebook-uitzending: de Magneet van Zijn.

Dan 2020. We leggen Tresi een aantal vragen voor. Allereerst Feyenoord City. Dit jaar wordt waarschijnlijk beslissend. Krijgt Feyenoord een nieuw stadion? "Oh nee", zegt Barros beslist. "Het spijt me, geen nieuw stadion. Dat was een heel duidelijke nee."

Dan de armoede. Wordt die minder of groter in onze regio? "Het is jammer te zeggen, maar ondanks mooie plaatjes van politici en beleidsmakers neemt de armoede toe in 2020", is het duidelijke signaal die via Tresi binnenkomt van Meester Isaak.

Staan ons rampen te wachten? Wie wint het Eurovisie Songsfestival in Rotterdam? Kijk daarvoor bovenstaand filmpje met medium Tresi Barros.