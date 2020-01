Daan draagt na drie jaar bouwen Twin Towers-replica het World Trade Center Rotterdam in

In de hal van het World Trade Center Rotterdam staat vanaf vrijdag een uniek bouwproject. De 18-jarige Daan van der Steijn uit Deurne heeft 3,5 jaar nodig gehad om het World Trade Center inclusief de Twin Towers op schaal na te bouwen.

Het bouwwerk bestaat uit onder meer 50 duizend zelfgemaakte steentjes van gips, 33 kilo lijm, 44 liter verf, 95 vierkante meter aan plaatmateriaal, 10 meter staal, 8 vierkante meter plexiglas en 2.565 LED-lampjes.

Het meest indrukwekkende aan dit project zijn misschien wel de 2.977 namen van de slachtoffers van 11 september 2001 op de rand van het World Trade Center Memorial Project.

Na het overwinnen van een klein probleem met de hoogte van het bouwproject en die van de ingang van het WTC, wist Daan binnen twee uur zijn replica op te bouwen in de hal.

Uit de hand

"Op 14-jarige leeftijd ben ik begonnen met het bouwen van de Twin Towers, puur uit verveling en ook wel een beetje voor de grap. Uiteindelijk is het helemaal uit de hand gelopen en heb ik heel het World Trade Center gebouwd", zegt Daan trots.

Na flink doorwerken staat de replica in al haar glorie in de hal. "Hij blijft tot 15 februari in het WTC staan", zegt Daan glunderend.

Het bouwproject moet uiteindelijk naar New York: "Ik heb al contact met de nabestaande van 9-11 en die vinden het toch wel mooi dat een tiener uit Nederland dit doet."