Rijnmond peilt de stemming: meerderheid voor vuurwerkverbod

Je kunt er de klok inmiddels op gelijk zetten. Ieder jaar rond de jaarwisseling barst de discussie weer los. Moeten we vuurwerk voor consumenten verbieden? Rijnmond peilde de stemming op internet en op straat. Is de vuurwerktraditie de vernielingen, branden en slachtoffers - mensen en dieren - nog waard?

Politieagenten, brandweerlieden en ook oogartsen roepen al jaren om een verbod. Zij rukken de laatste dagen van het jaar honderden keren uit, soms voor een rokende container, soms voor een heftige woningbrand. Daarbij worden ze lastiggevallen en soms zelf bestookt met vuurwerk. De schade aan de openbare ruimte loopt ieder jaar in de miljoenen.



7,7 duizend mensen stemden op onze poll. De stelling was: 'Zelf vuurwerk afsteken moet verboden worden.' Daar was 67,6 procent het mee eens.De reacties op sociale media zijn grofweg op te delen in twee kampen. Het ene kamp ziet het vuurwerk als schuldige. Het andere kamp ziet onverantwoord gebruik en illegaal vuurwerk als grote boosdoener.

Pijn groter dan plezier

"Bij het bekogelen van hulpverleners zit er toch een steekje los? Dat heeft echt niks met legaal consumentenvuurwerk te maken", zegt iemand. "Het is niet meer te controleren zoals het nu gaat, veel te zwaar, dus verschrikkelijk gevaarlijk", zegt een ander. "Wanneer wordt de pijn groter dan het plezier?", vraagt iemand zich hardop af.

Een andere voorstander van het verbod schrijft: "Vuurwerk is mooi om naar te kijken, maar is geen eerste levensbehoefte. Ik hoef geen plezier te hebben terwijl ergens in Nederland een kat een rotje in zijn achterste krijgt of een kind zijn oog kwijtraakt."



Feest voor iedereen

Ook de politie is er druk mee. GroenLinks Rotterdam is er helemaal klaar mee en wil weer een feest voor iedereen. "Met je kinderen even langs bij de buren én dan over straat kunnen zonder dat je bang hoeft te zijn voor een vuurpijl in je capuchon. Een feest zonder opgeblazen straat-meubilair, zonder luchtvervuiling en zonder afgerukte lichaamsdelen; dat is toch niet te veel gevraagd?", schrijft raadslid Stephan Leewis.

GroenLinks wil in de komende weken een debat in de gemeenteraad over het voorstel voor een verbod op consumentenvuurwerk.

De VVD lijkt nog niet mee te willen in de steeds sterker wordende roep om een verbod. Opvallend waren daarom de tweets van oud-Kamervoorzitter en prominent Rotterdamse VVD-er Frans Weisglas.