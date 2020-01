'Duimpjes omhoog' voor agenten die snelheidscontrole doen

Het is geen alledaags bericht: de politie die na afloop van een snelheidscontrole meldt dat het complimenten en 'duimpjes omhoog' heeft geregend.

Volgens de politie gebeurde dat vrijdagmiddag in Oud-Beijerland. Daar controleerde de politie-eenheid Hoeksche Waard een middag lang op snelheid. Tien bekeuringen werden uitgeschreven, eentje aan een automobilist die 25 kilometer per uur te hard reed.

"Belangrijker zijn de reacties, duimpjes en complimenten die we van omwonenden mochten ontvangen," schreef de politie op Facebook.

"De mensen die dagelijks last hebben van asociaal rijgedrag omdat het vlak voor hun woning langs raast. Voor hen doen we het!"

Onder het bericht op Facebook staan inderdaad volop complimenten. "In de Rembrandtstraat zeer gewaardeerd inderdaad," schrijft bewoonster Suzanne Baljon. "Een aantal types denkt dat het Zandvoort is geloof ik. Dus kom gezellig iedere dag, dat maakt de buurt weer veiliger. Of plaats nog een paar flitspalen..."