Goed begin van het jaar: 'Kom hier veel gezonder vandaan'

Gezond eten staat aan het begin van het jaar centraal bij Kookpunt in Rotterdam-Noord. Er worden workshops georganiseerd waarbij deelnemers gezonde gerechten leren maken.

"In januari en februari zie je dat mensen genoeg hebben van de oliebollen, de braadsledes en stoofpotten. Met workshops in de winkel willen we laten zien dat je lekker én gezond kunt koken", aldus Paula Bastinck van de kookwinkel op het Noordplein.

De deelnemers krijgen tijdens de workshops veel tips. Bijvoorbeeld hoe je op een snelle manier een kruidige kippenbouillon kunt maken. Of dat je beter zes kleine maaltijden kunt eten in plaats van drie grote.

De workshops zijn hands-on. De deelnemers worden dan ook aan het koken gezet. "Het zijn repen. Er zit kokos in, lijnzaad, abrikozen en cashewnoten", vertelt een enthousiaste workshopdeelnemer over haar culinaire creatie. "Handig voor onderweg of als tussendoortje", vervolgt ze.

Een andere deelneemster heeft na de workshop in ieder geval al haar doel bereikt: "Het mooiste dat ik heb geleerd tijdens deze workshop is dat je met weinig handelingen, hele lekkere dingen kan maken. Ik ga hier veel gezonder vandaan".