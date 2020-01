'Situatie in Iran heeft invloed op Rotterdamse haven'

In de Rotterdamse haven wordt nauwlettend meegekeken naar wat er de komende dagen gebeurt. Als de situatie daar uit de hand loopt, kan dat grote gevolgen hebben.

"Wat de gevolgen zijn voor de Rotterdamse haven hangt af van hoe Iran reageert op deze gebeurtenis,'' weet Bart Kuipers, haveneconoom van de Erasmus Universiteit.

"Als die reactie echt een enorme vergeldingsactie is, en de Verenigde Staten willen dat vervolgens niet op zich laten zitten, dan zou het in het negatiefste geval in een oorlog kunnen eindigen. Dan wordt de olieprijs hoog, en daar zou de Rotterdamse haven heel veel van merken.''

Volgens Kuipers is de Rotterdamse haven namelijk enorm afhankelijk van de olieprijs. "Ondanks de enorme discussie over duurzaamheid hebben we hier nog steeds vijf raffinaderijen staan en een heleboel chemie. We verdienen nog steeds een goede boterham aan de olie-opslag."

Vertrouwen

Als de olie duurder wordt heeft dat effect op de wereldhandel. "Vertrouwen is heel belangrijk voor de wereldhandel, en de Rotterdamse haven is een spiegel voor de wereldeconomie. Wat daar mee gebeurt is heel belangrijk. In Rotterdam voelen we wat in de wereldeconomie gebeurt heel snel."

Signalen dat de situatie zo ernstig wordt zijn er volgens Kuipers niet. Bovendien weet hij dat de grote bedrijven in de haven voorbereid zijn op allerlei scenario's.

"Er wordt niet verwacht dat dit een grote golfoorlog wordt. Daar hebben zowel Iran als de Verenigde Staten geen belang bij. Maar het is wel de vraag met wat voor tegenmaatregel Iran wel komt."