Achahbar: 'Ik zoek een spannend avontuur in het buitenland'

Anass Achahbar heeft zelf gekozen om te vertrekken bij FC Dordrecht. Dat zegt hij in een interview met RTV Rijnmond. De aanvaller hoopt op een spannend avontuur in het buitenland.

"Ik had vooraf al besproken dat ik nu weg zou gaan. Ik wil een stap vooruit maken. Ik heb voor Dordrecht gespeeld om het plezier terug te krijgen en dat is absoluut gelukt," zegt Achahbar.

Achahbar vindt niet dat hij de kantjes er soms afliep aan de Krommedijk. "Ik heb absoluut alles gegeven. Als ik er geen zin meer in had, was ik al klaar geweest." De spits meldt wel dat hij niet lekker uit elkaar is gegaan met technisch directeur Harry van den Ham.

In de zoektocht naar een nieuwe werkgever hoopt Achahbar dus op een buitenlands avontuur. "Ik zou het super spannend vinden, waar het ook is. Graag zou ik een andere cultuur leren kennen."

