Dit weten we over de bombrieven

Verschillende bedrijven in onder andere Rotterdam kregen de afgelopen dagen een bombrief bezorgd. De politie doet onderzoek en wil in dit stadium nog niet teveel details prijsgeven. Maar wat weten we wél over de bombrieven? Wij zetten de feiten op een rijtje.

Afzender uit Rotterdam

Op de envelop van de bombrieven staat het Centraal Invorderings Bureau (CIB) als afzender. Uit onderzoek van de politie is gebleken dat het CIB niet betrokken is bij het verzenden van de brieven.

Zeven brieven

Er zijn zeven bombrieven bezorgd in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam. Donderdag kwam een bombrief bij het CIB in Rotterdam terecht. Die was bestemd voor een bedrijf in Maastricht, maar werd via een sorteercentrum 'terugbezorgd' aan de Wilhelminakade in Rotterdam, omdat de brief daar volgens de vervalste afzendergegevens vandaan zou gekomen zijn.

Dikke envelop met sticker

De politie heeft foto's vrijgegeven van de bombrieven. Daaruit blijkt dat er een groot verschil is tussen de vervalste envelop met explosieven en een echte brief van het CIB. Officiële post van het CIB heeft een watermerk op de envelop. De bombrieven hebben dit niet. Naam, adres en logo van het CIB zijn op de bombrieven niet op de envelop zelf gedrukt, maar op stickers. Daarnaast is een zichtbare verdikking te zien in de envelop.

Waarschuwingsbrief

Uit nader onderzoek van de politie is gebleken dat na de bombrief alle betrokken bedrijven ook een waarschuwingsbrief hebben gekregen. De politie maakt de inhoud van deze tweede brief niet bekend, omdat dit het onderzoek zou kunnen schaden in dit stadium.

Politie doet onderzoek

De politie doet op dit moment weinig uitspraken over het onderzoek. Er wordt rekening mee gehouden dat de brieven verstuurd zijn door één afzender.

112 bellen

De politie waarschuwt om 112 te bellen bij ontvangst van een envelop met de eigenschappen van de bombrief.