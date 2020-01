Vlogger klimt op oudjaarsnacht op De Hef, gemeente Rotterdam doet aangifte

De freerunner beklom met een aantal vrienden op Oudejaarsavond vlak voor 00:00 uur de brug. Een hekje over, trapje op en zo door naar het hoogste punt. Vanuit daar keek hij onder meer uit op het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug.

"Ik ben helemaal uitgeput... Dit zijn zulke lange trappen. Het is niet normaal. De vuurwerkshow is volop bezig, dus we gaan het gewoon allemaal nog meemaken", zegt de vlogger in zijn video wanneer hij de metershoge brug omhoog klimt.

Devin is naar eigen zeggen een getrainde freerunner. De Hef, als icoon in Rotterdam, stond al lang op zijn lijstje.

Dat de jongens iets deden wat niet mocht, wist Devin donders goed. "De politie staat daar paraat", zegt hij in zijn video vanaf De Hef. "Als ze naar rechts rijden, hebben we een probleem."

'Van de zotte'

De gemeente Rotterdam is absoluut niet te spreken over de actie van de freerunner. "Dit is zeer onverstandig en het is van de zotte dat mensen dit leuk vinden", reageert Brigitte Moratis, woordvoerder van de gemeente Rotterdam. "Dit accepteren we niet. Meneer kan het heel leuk en tof vinden, maar wij vinden het niet oké en gaan aangifte doen." Doordat de video op YouTube staat, verwacht ze dat de vlogger makkelijk te traceren is.

"Er is al veel gedaan om de toegang tot de brug te beperken", vervolgt de woordvoerder. "Er zijn hekken en er is prikkeldraad. Maar hij laat zich duidelijk niet weerhouden dat het geen openbaar terrein is. Daarnaast is het levensgevaarlijk: hij is niet aangelijnd en heeft geen veiligheidsmaatregelen genomen. Dit is geen voorbeeld naar andere mensen toe."



Het is overigens niet de eerste keer dat Devin een brug beklom zonder toestemming. In maart 2017 deed de gemeente Rotterdam aangifte tegen hem wegens huisvredebreuk, toen hij met een vriend de Willemsbrug beklom die destijds in de steigers stond.