Nieuw in de Wooning Zesdaagse: fans activeren gouden buzzer

Romy Bakker was de gelukkige en mocht donderdag op de openingsavond voor het eerst op de buzzer drukken. "We kozen bewust voor een moment waarop de groep weer net bij elkaar kwam zodat iedereen moe is. En dat is gelukt," vertelt Bakker voor de camera van RTV Rijnmond.

In de video hierboven is te zien hoe de gouden buzzer voor het eerst werd gebruikt op de Wooning Zesdaagse.