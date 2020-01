Weski maakt bezwaar tegen anonimiteit nieuwe advocaten kroongetuige zaak Taghi

Weski wil namelijk bij de verhoren kunnen controleren of de advocaten Nabil B. beïnvloeden. Ook is het anonimiseren van raadslieden verboden volgens Weski.

In september werd de vorige advocaat van Nabil B., Derk Wiersum, doodgeschoten op straat. De twee nieuwe advocaten van Nabil B. willen om veiligheidsredenen anoniem blijven.

Nabil B. is de kroongetuige in het proces tegen een groep van zestien mannen en, de onlangs in Dubai opgepakte, hoofdverdachte Taghi.