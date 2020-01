De Pauw - Van Schip en Kluge - Reinhardt winnen koppelkoersen op dag twee

Roger Kluge beleefde een goede tweede avond op de Zesdaagse van Rotterdam, al had hij op nog meer gehoopt

Op de tweede avond van de Wooning Zesdaagse hebben Jan-Willem van Schip – Moreno de Pauw en Roger Kluge – Theo Reinhardt de koppelkoersen gewonnen. In het algemeen klassement wisten Iljo Keisse en Niki Terpstra de koppositie niettemin te behouden.

In de eerste koppelkoers van 45 minuten plus tien rondes pakten de teams Moreno de Pauw - Jan-Willem van Schip, Maximilian Beyer – Sebastian Mora en Marc Hester - Oliver Wulff Frederiksen een ronde en ging het duo Roger Kluge – Theo Reinhardt met de extra punten aan de haal na het indrukken van de gouden buzzer. Het onderdeel werd in de eindsprint gewonnen door het duo De Pauw - Van Schip.

In de tweede koppelkoers van 30 minuten plus tien rondes werd er geen ronde gepakt door een koppel. Youri Havik – Wim Stroetinga wonnen de sprint na de gouden buzzer. In een spannende finale eindigden de Duitsers Kluge en Reinhardt uiteindelijk voor Havik en Stroetinga.

Algemeen klassement

In het algemeen klassement hebben Keisse - Terpstra (102 punten) een ronde voorsprong op Stroetinga - Havik (152 punten) en Kluge - Reinhardt (124 punten).

Het koppel Keisse - Terpstra maakt vooralsnog de favorietenrol dus waar, al gaat het niet vanzelf volgens Niki Terpstra: 'De sterke koppels hebben ons flink aangevallen, gelukkig konden we controleren, al deed het wel pijn.'



Wereldkampioenen Kluge en Reinhardt behoren tot de uitdagers van Keisse en Terpstra. Het duo lijkt in vorm; en dat zal nodig zijn ook om voor de titel te strijden, aldus Kluge: 'Het is één van de snelste zesdaagses die ik gereden heb.'