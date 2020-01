Online food-platform De Buik van Rotterdam begint podcast

De website van De Buik van Rotterdam staat vol met verhalen over restaurants in Rotterdam en omgeving. Het online platform breidt vanaf 13 januari de activiteiten uit en start dan met een wekelijkse podcast.

"Eigenlijk is er nog geen podcast over uit eten gaan. Dus dat gat moesten wij maar even vullen", zegt Gijsbregt Brouwer van De Buik van Rotterdam over deze nieuwe stap.

"We merken dat podcasts het goed doen. We maken zelf al een tijdje radio-uitzendingen op Operator. Dat werd goed bekeken en beluisterd. We houden van nieuwe dingen doen", vervolgt hij.

Signature dish

De podcast gaat 'Uit eten met De Buik' heten. Voor elke podcast bezoekt Gijsbregt een van zijn favoriete restaurant en gaat daar met de kok de 'signature dish', een kenmerkend gerecht van de chef en horecazaak, maken. Daarna geeft Gijsbregt zijn mening over het eten.

De eerste drie restaurants waar De Buik bij gaat kijken voor de podcast zijn Who This Freddy's in Rotterdam-West, Héroine in het Industriegebouw en Coco aan de Hoogstraat.

Watertanden

Elke aflevering van de podcast duurt vijftien á twintig minuten. "Na het luisteren weet je wat typisch is voor die zaak, hoe de chef in elkaar zit en wat De Buik ervan vindt", licht Gijsbregt toe.

"We willen dat je als je naar die podcast luistert, denkt: 'Daar wil ik wel heen, of juist niet' of dat je hem even doorstuurt naar vrienden waar je mee afspreekt en dan samen in de mood komt om daar naartoe te gaan om te eten", zegt hij.