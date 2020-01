SP in actie met Open Huizen Dag Tweebosbuurt

In de Tweebosbuurt in Rotterdam voert de SP zaterdagmiddag actie tegen de lange wachttijd voor een betaalbare huurwoning. Dat doet de partij door een ludieke Open Huizen Dag te organiseren.

In de met sloop bedreigde Tweebosbuurt staan inmiddels zo’n tweehonderd sociale huurwoningen leeg. Ondertussen neemt de wachttijd voor een sociale huurwoning volgens de SP toe en wonen jongeren noodgedwongen steeds langer thuis.

Tussen 12:00 en 15:00 uur zijn woningzoekenden welkom in de buurt om de beschikbare woningen van Tweebossers te bekijken.

De SP is vooral boos over de grote tegenstellingen in de stad. "Terwijl op Katendrecht de bouwactiviteiten starten voor het woongebouw Bay House, waar je voor een appartementje van amper 85 m2 ruim een half miljoen euro mag neertellen", schrijft de partij.

"Een kilometer verderop in de Tweebosbuurt voeren de bewoners actie voor het behoud van hun goede en betaalbare woningen. Vestia wil deze 600 woningen slopen en ook peperdure woningen voor terug zetten. Inmiddels staan ongeveer tweehonderd woningen leeg."