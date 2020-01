Ambulance beschadigd door vuurwerk

Een ambulance is in de nieuwjaarsnacht in Hendrik-Ido-Ambacht beschadigd geraakt door een zwaar stuk illegaal vuurwerk. Jongeren gooiden een Cobra op de weg, terwijl op dat moment een ambulance kwam aanrijden.

De explosie veroorzaakte een scheur in de voorruit en het projectiel ging dwars door de bumper heen. "Onze collega’s zijn gelukkig met de (grote) schrik vrijgekomen", schrijft de Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid vrijdag op de eigen website.

"Wij denken niet dat de Cobra – want daar is dit volgens deskundigen een restant van – voor ons, of voor wie dan ook, bedoeld is geweest. Maar als dit voorwerp een niet-beschermde passant had getroffen, dan was dat mogelijk dodelijk geweest. Een Cobra heeft de slagkracht van een granaat."

De dienst besluit: "We denken dat de ‘liefhebbers’ er geen flauw idee van hebben waarmee zij spelen. Aan degenen die de schoen past (en wellicht hun ouders): laat de foto alsjeblieft eens op je inwerken."