Hugo de Jonge: 'Helpen we Rotterdam-Zuid als daar een flink deel van de Bulgaren neerstrijkt?'

"Linkse partijen erkennen onvoldoende dat ongecontroleerde migratie leidt tot spanningen in de samenleving en tot allerlei ongewenste situaties in bijvoorbeeld de oude stadswijken van mijn eigen Rotterdam.”

Bevolkingsgroei

Vrijdag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend dat de Nederlandse bevolking in 2019 groeide met 132 duizend mensen tot ruim 17,4 miljoen inwoners. De bevolking nam meer toe dan in de afgelopen drie jaar. Er vestigden zich vooral meer mensen uit het buitenland.

De Jonge ziet de voorspellingen over de verdere bevolkingsgroei als het grootste probleem voor Nederland:

"Kijk, als je tienduizend migranten toelaat, dan zijn dat er over veertig jaar, zie de CBS-cijfers, vierhonderdduizend plus hun kinderen. Op zijn minst. Dus dat zijn er zeshonderdduizend plus. Maar we hebben nu geen tienduizend migranten, als je het aantal emigranten aftrekt van het aantal immigranten, blijven er meer dan tachtigduizend per jaar. Dus dat is fors meer. Wanneer hebben we het nou met elkaar over de gevolgen daarvan?”

Open grenzen

Volgens De Jonge is het vrije verkeer van personen in de Europese Unie zo heilig dat we er niet eens meer over durven praten. "Maar ik vind dat we het onder ogen moeten zien. Helpen we Bulgarije als een derde van zijn bevolking vertrekt? Helpen we Rotterdam-Zuid als daar een flink deel van de Bulgaren neerstrijkt?”

De Jonge heeft het in het interview ook over zijn politieke toekomst. Hij zegt dat hij er nog over nadenkt of hij zich kandidaat wil stellen voor het lijsttrekkerschap van zijn partij.