Bewoners Reeweg Oost vrezen verkeerschaos

"Na de ervaringen met de werkzaamheden van de afgelopen jaren aan de Bankastraat (herriolering en stadsverwarming) en de Oranjelaan, vrezen ondergetekenden een maandenlange verkeerschaos in onze woonstraten en aanliggende straten", schrijft De Werkgroep Reeweg Oost in een brief aan de gemeente Dordt.

"Daarnaast – en dat heeft waarschijnlijk nog grotere gevolgen – wordt de Reeweg Oost hiermee officieus onderdeel van de route om de afsluiting te op de N3 te omzeilen."

Vanaf 20 januari is de N3 tien weken afgesloten voor auto's om de Wantijbrug te renoveren. De afsluiting zal in de spitsuren zulke grote problemen geven, dat bewoners en bedrijven benaderd zijn om mee te helpen de gevolgen te beperken. Zo worden automobilisten opgeroepen de bus, waterbus of fiets te pakken, of om te rijden via A15 en A16.

Tijdens een informatieavond op het Dordtse leerpark toonden veel bezoekers zich eerder al ongerust over de gevolgen. "Bij ons op de Merwedestraat staat het nu al regelmatig vast", zei een bewoner van de Staart.