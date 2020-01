Verdachte dodelijke schietpartij Rotterdam-West opgepakt in Turkije

Cengiz A., de 38 jarige man uit Rotterdam die verdachte is van betrokkenheid bij de moord op Hamid Bilir, is vanochtend in Istanbul opgepakt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichten in de Turkse media.

Cengiz A. is in Istanbul gearresteerd vanwege een zaak die in Turkije tegen hem loopt. Het is op dit moment nog onduidelijk of A. in Nederland wordt berecht. Hij heeft een Turks paspoort en Turkije levert geen onderdanen uit.

De moord in Rotterdam waar A. van wordt verdacht vond plaats in september 2014 in een eethuis aan de Mathenesserweg. A. zou daar Hamid Bilir hebben doodgeschoten. Hij staat sinds 2015 op de nationale opsporingslijst. Eerder werd al een andere verdachte opgepakt.