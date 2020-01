Zesdaagse TV - Aflevering 3: koppelkoers, Hoogland en liefhebber Eric Corton

In de derde aflevering van Zesdaagse TV staat de koppelkoers centraal. Ook meervoudig Europees- en wereldkampioen Jeffrey Hoogland komt voorbij. Hij rijdt deze Wooning Zesdaagse van Rotterdam op een nieuw ontwikkelde fiets.

Met deze Koga Kinsei gaat Hoogland op de Olympische Spelen van 2020 in Tokio fietsen. Samen met onder andere Harrie Lavreysen is hij betrokken geweest bij het productieproces. "Ik heb hier kippenvel van gehad. Met deze fiets wil ik schitteren in Tokio", straalt Hoogland.

Corton: 'Fiets is synoniem voor diepe verandering in mijn leven'

Verder is er een portret te zien van programmamaker Eric Corton, die tot voor kort een rock-and-roll-leven had. De fiets speelt een belangrijke rol in zijn leven.

"Ik merkte wel dat ik er klaar mee was", vertelt Corton over zijn keuze om te stoppen met drinken.

"Dus om die beslissing te forceren, moest ik iets anders gaan doen. Maar wel iets waar ik veel voldoening uit zou halen. Toen ik weer op de fiets kroop, was ik daar snel over uit."

Corton is een grote liefhebber van de fiets: "Die staat wel synoniem voor een echte, diepe verandering in mijn leven."

Kijk hierboven naar de derde aflevering van Zesdaagse TV over de Wooning Zesdaagse van Rotterdam.