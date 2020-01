Minder vuurwerkslachtoffers in regio Rijnmond

In onze regio daalde het aantal slachtoffers met ongeveer 14%. Opvallend is dat het aantal slachtoffers onder de 15 jaar ten opzichte van vorig jaar flink verminderde. In 2018-2019 vielen nog 13 slachtoffers onder de 15 jaar, dit jaar waren dat er 8.

Het totaal aantal slachtoffers in Nederland is met 7% gestegen in vergelijking met voorgaande jaarwisseling. "Het is verontrustend dat diverse maatregelen dus niet hebben geleid tot een daling van het aantal vuurwerkslachtoffers", concludeert Birgitte Blatter, manager Onderzoek bij VeiligheidNL.

Brandwonden en oogletsel kwamen het meest voor. De helft van de vuurwerkletsels kwamen voor bij omstanders, die het vuurwerk niet zelf hadden aangestoken.