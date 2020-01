Oproep burgemeester Schiedam voor verbod consumentenvuurwerk: 'doorgeschoten traditie'

"Toen ik burgemeester werd van deze stad, schrok ik van de intensiteit en vernielingen van en met oud en nieuw", zei Lamers in zijn toespraak. "En eigenlijk moet ik ook dit jaar weer schrikken. Maar je went er haast aan. Het lijkt soms wel gewoon te zijn. Onze tolerantiegrens ligt blijkbaar hoog, we lijken het makkelijker te accepteren in Schiedam. En daar moeten we voor blijven waken, want het is onacceptabel."

"Het is een uit de hand gelopen evenement waar in een normale situatie geen vergunning voor zou worden verleend. De grote belangstelling voor de vuurwerkshows bewijst dat er een aantrekkelijk alternatief is. Ik roep dus op: kabinet en Tweede Kamer, stop met deze doorgeschoten traditie en maak een eind aan de verkoop van consumentenvuurwerk."

30.000 euro schade

Volgens Lammers zijn veel grotere incidenten in Schiedam tijdens de jaarwisseling voorkomen door de preventieve maatregelen en acties die voorafgaand aan oud en nieuw zijn gehouden. Die maatregelen zorgden voor bijna een halvering van de schade ten opzichte van voorgaande jaarwisseling. De schade bedroeg nu ongeveer 30.000 euro.

"Preventie is dus goed en laat zien dat vooraf ingrijpen nodig is. Maar ook dat kost natuurlijk geld en tijd. En eigenlijk zou dat helemaal niet nodig moeten zijn", zei de burgemeester.