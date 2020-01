Zaalsporten: dames Sliedrecht Sport langs hekkensluiter

Het damesteam van Sliedrecht Sport is zaterdag in de eredivisie het nieuwe kalenderjaar goed begonnen. De volleybalploeg klopte met 3-0 in sets het Talentteam (25-21, 25-19 en 25-13).

Na deze overwinning is Sliedrecht Sport weer even koploper van de eredivisie. De ploeg van coach Vera Koenen heeft 33 punten uit twaalf wedstrijden. Maar nummer twee Eurosped uit Vroomshoop komt zondag pas in actie en heeft twee punten minder. Eurosped gaat bij een zege weer over Sliedrecht Sport heen.

Basketbal

Z&Z/Feyenoord Basketball verloor het eerste competitieduel van 2020 in de dutch basketball league. De Rotterdammers gingen met 96-81 onderuit bij ZZ Leiden. Het team van coach Toon van Helfteren is na veertien wedstrijden de nummer vijf van de competitie met achttien punten.

4Consult/Binnenland vertrok als winnaar uit Landsmeer. De basketbaldames uit Barendrecht waren met 58-49 te sterk voor Loon Lions. Binnenland slaat hiermee een gat van vier punten met Loon Lions in de basketball league dames. De Barendrechtse vrouwen blijven tweede met 22 punten uit vijftien duels.

Korfbal

PKC/SWKGroep kende in de Korfbal League een benauwde avond in Bennekom. De Papendrechters wonnen met 23-19 van DVO/Accountor. Bij rust stond de ploeg van coach Daniël Hulzebosch nog met 10-8 achter.

Na deze zege mag PKC zich weer even koploper van de Korfbal League noemen met dertien punten uit acht wedstrijden. LDODK/Rinsma, dat voor aanvang van deze competitieronde lijstaanvoerder was, speelt zondag pas tegen AKC Blauw-Wit.