Wooning Zesdaagse: Van Schip-De Pauw aan kop na winst Koppelkoers XL

Tijdens de tweede koppelkoers streden Van Schip en De Pauw samen met Kenny De Ketele en Robbe Ghys in de finale om de overwinning. Uiteindelijk trokken de mannen van Freight Line Europe aan het langste eind met een inspanning van De Pauw bij de finish.

"Twee millimeter is genoeg", glimlacht De Pauw. Ondanks de koppositie in het algemene klassement, is de Belg terughoudend. "We moeten nog drie dagen."

Van Schip benadrukt dat er volle bak wordt gekoerst. "Het is echt een mooie wedstrijd."

Het was in vele opzichten een succesvolle avond voor Van Schip en De Pauw. Behalve dat zij de Koppelkoers XL wonnen, pakte het koppel Van Schip-De Pauw ook de zege bij de Golden Buzzer.

De Buyst-Van der Sande

De eerste koppelkoers van zaterdagavond werd gewonnen door een Belgisch duo. Jasper de Buyst en Tosh van der Sande zegevierden daarbij.

De Belgen klommen hiermee even naar de tweede plaats op de ranglijst, maar na de tweede koppelkoers stond het koppel De Buyst-Van der Sande niet meer op het podium.

Algemeen klassement na 18 koersen:

1. Jan-Willem van Schip/Moreno de Pauw (110 punten)

2. Iljo Keisse/Niki Terpstra (1 ronde, 146 punten)

3. Roger Kluge/Theo Reinhardt (1 ronde, 140 punten)