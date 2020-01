Onderzoek in uitgebrand appartement in Dordrecht na 'ruzie in woning'

In de Dordtse wijk Crabbehof is zondagmorgen een appartement aan de W.H. Vliegenstraat volledig uitgebrand. Mogelijk heeft er voorafgaand aan de brand een ruzie plaatsgevonden in de woning.

"Er waren berichten over een conflict in de woning, daarom heeft de politie de zaak in onderzoek", vertelt Eddy van Well, woordvoerder Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Het vuur ontstond rond half zes. Korte tijd later sloegen de vlammen uit het pand op de bovenste verdieping. De brandweer heeft iemand van het balkon van een naastgelegen woning gered.

Om iets voor zes uur gaf de brandweer het sein 'brand meester'. In het pand is niemand aangetroffen. "Het was kort, maar hevig. De betrokken woning is volledig uitgebrand", zegt Van Well.