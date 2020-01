Het weer van vandaag: overwegend bewolkt en droog

Vandaag is het overwegend bewolkt en blijft het op de meeste plaatsen droog. Als er al wat valt gaat het om een spatje motregen. Het wordt 8 graden. De zuidwestenwind waait matig, kracht 3 of 4. Vanavond en vannacht is er veel bewolking en blijft het droog. Het koelt af naar 4 gaden en de zuidwestenwind waait zwak tot matig.